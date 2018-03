Espanha defende compra de bônus aberta pelo BCE

No mês passado, o BCE disse que lançaria um programa de compras de bônus soberanos para dar suporte aos esforços da Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, na sigla em inglês) caso algum país endividado da zona do euro peça ajuda do fundo de resgate temporário da região.

O BCE disse que vai detalhar como seu novo programa de compra de bônus funcionará e anunciará outras medidas para ajudar a acalmar os mercados financeiros depois da próxima reunião de política monetária da instituição, marcada para a primeira semana de setembro. As informações são da Dow Jones.