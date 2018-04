Espanha detém 14 vinculados à juventude do ETA A polícia espanhola deteve hoje 14 pessoas que supostamente reorganizavam a cúpula da SEGI, a organização juvenil ligada ao ETA (Pátria Basca e Liberdade). A operação foi realizada durante a madrugada no País Basco e na vizinha comunidade de Navarra. Os detidos, com idades entre 20 e 29 anos, formavam a estrutura dirigente da SEGI, informou o Ministério do Interior, em comunicado.