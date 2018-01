Espanha detém 216 africanos ilegais A polícia espanhola interceptou 216 africanos que tentavam entrar ilegalmente na Espanha nesta quarta-feira. De acordo com a polícia, 162 dos mais de 200 imigrantes foram presos em três barcos quando tentavam chegar à costa espanhola durante a madrugada. O restante foi detido já em terra, na cidade portuária de Tarifa e em seus arredores. Acredita-se que eles também teriam chegado ao continente europeu em embarcações improvisadas monomotoras. De acordo com a Guarda Civil Espanhola, 195 eram naturais do Marrocos, e os demais de países subsaarianos. Os imigrantes são normalmente repatriados após a identificação. Cinco crianças estavam entre os detidos.