Espanha detém 460 imigrantes ilegais em dois dias Cinco embarcações com 348 imigrantes ilegais foram detidas pela polícia espanhola no sábado em Tarifa, o ponto mais ao sul do país. Os imigrantes saíram do Marrocos e pretendiam chegar à Espanha cruzando o estreito de Gibraltar. Com mais este caso de detenção de imigrantes ilegais na costa da Espanha, já chega a 460 o número de pessoas detidas por tentar entrar no país desde sexta-feira. Em 2003, a polícia espanhola já mandou de volta para seus países de origem mais de 8 mil pessoas que nem chegaram a entrar na Espanha.