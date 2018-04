Espanha detém condenado por morte de premiê sérvio

Segundo ele, os agentes também detiveram um terceiro homem, Sinisa Petric, nas ele não forneceu detalhes sobre a prisão.

Milisavljevic foi sentenciado à revelia na Séria a 35 anos de prisão por seu envolvimento no assassinato, em 2003, do primeiro-ministro sérvio Zoran Djindjic e a outros 40 anos por outros crimes. Ele estava foragido desde o assassinato de Djindjic, que foi morto por um franco-atirador na frente da sede do governo, em Belgrado.

Milisavljevic é um 11 ex-integrantes de gangues e grupos paramilitares sentenciados por participação no assassinato do premiê.

A polícia espanhola disse que Bojovic é procurado por 20 assassinatos na Sérvia, na Holanda e na Espanha. Não está claro se a Sérvia considera Bojovic suspeito no caso do assassinato de Djindjic.

O policial disse que os três detidos eram membros do grupo paramilitar sérvio conhecido como "Tigres de Arkan", famoso por ter disseminado o terror durante as guerras nos Bálcãs na década de 1990.

Djindjic liderou um levante popular que derrubou o presidente Slobodan Milosevic em 2000. Ele se tornou o primeiro-ministro da Sérvia em 2001 e extraditou Milosevic para o Tribunal Penal Internacional sediado na Holanda. Milosevic morreu de ataque cardíaco na prisão em 2006. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.