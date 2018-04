Espanha detém dez suspeitos de ligações com ETA A Guarda Civil da Espanha deteve 10 pessoas, dentro eles três advogados, por supostas ligações com o grupo terrorista ETA (Pátria Basca e Liberdade), informou o Ministério do Interior nesta quarta-feira. A polícia acredita que os detidos fazem parte de um grupo que ajudou a manter contato entre a organização armada basca, seus integrantes que foram presos e as famílias dos insurgentes, disse o ministério em comunicado.