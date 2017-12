Espanha deverá aprovar casamento gay em 2005 O parlamento espanhol deverá aprovar, no início do próximo ano, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, previu o ministro da Justiça Juan Fernando López Aguilar. Ontem, os deputados da câmara baixa da Assembléia Nacional aprovaram uma resolução que pede ao governo socialista que emende o código civil espanhol para permitir os matrimônios homossexuais. Aguilar disse que os legisladores deverão iniciar a reforma do código civil em setembro, e que os casamentos gays poderão ser uma realidade já no próximo ano. "É uma atitude que o governo está disposto a tomar: remover uma fronteira de desigualdade. É uma causa justa que não ofende a ninguém", afirmou o ministro. Os ativistas dos direitos dos homossexuais elogiaram os comentários do ministro e a votação do congresso. "Por fim, 28 anos depois da aprovação da Constituição, os cidadãos homossexuais, após longa luta, veremos nossos direitos de igualdade reconhecidos", disse Beatriz Gimeno, presidente da Federação Nacional de Gays e Lésbicas.