Espanha divulga relatório da inteligência sobre atentados O governo espanhol tornou públicos nesta quinta-feira documentos de seus serviços secretos numa tentativa de refutar denúncias de que os líderes do país mentiram nas horas que se seguiram aos atentados em Madri ao insistirem que rebeldes separatistas bascos eram os responsáveis pelos ataques. Os documentos foram compilados entre a quinta-feira da semana passada e o domingo pelo Centro Nacional de Informações da Espanha, disse o porta-voz governamental Eduardo Zaplana. O governo foi acusado de enganar o público ao insistir que membros da ETA (Pátria Basca e Liberdade) eram os principais suspeitos dos atentados que deixaram 202 mortos em Madri mesmo depois do surgimento de fortes indícios do envolvimento de militantes islâmicos. Zaplana disse que o governo divulgou os documentos porque estava sendo acusado de mentir. No domingo, o conservador Partido Popular, de Aznar, perdeu as eleições para os socialistas em meio a acusações de que atraiu os atentados e transformou a Espanha em alvo da Al-Qaeda devido a seu apoio à invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos. "Nós podemos perder as eleições, mas sob nenhuma circunstância toleraremos a fama de mentirosos", declarou Zaplana durante uma entrevista coletiva concedida ao término de uma reunião de gabinete. "Nós fomos alvo de uma campanha de difamação, insinuações e até de mentiras. O único objetivo disso tudo era desacreditar o governo e fazê-lo parecer mentiroso e manipulador", queixou-se. Mais tarde, o governo divulgou 24 páginas de documentos compilados entre a quinta-feira, dia dos atentados, e o domingo, data das eleições. "Eles (os documentos) esclarecerão qualquer dúvida sobre as informações que o governo dispunha naqueles dias", garantiu Zaplana. Intitulado "11-M: Toda a verdade em tempo real", o relatório é dividido em seis partes, inclusive uma cronologia dos eventos desencadeados com as explosões em si e com a polícia divulgando a descoberta de um veículo com detonadores. Outros dois capítulos são dedicados a declarações sem atribuição a fontes. Uma delas, com data de 11 de março, declara o ETA responsável pelos atentados e informa sobre a "inexistência" de indícios sobre o vínculo de extremistas islâmicos. A segunda, de 12 de março, fala sobre uma suposta declaração da Al-Qaeda reivindicando a autoria do atentado. Chega-se à conclusão que o autor da reivindicação seria ligado a extremistas islâmicos, mas não teria autoridade suficiente para falar em nome do grupo. Mais tarde, um porta-voz do governo confirmou que apenas as duas declarações sem atribuição a fontes eram realmente dos serviços de segurança. Nenhuma das 24 páginas do documento está em papel timbrado do Centro Nacional de Informações. Dez bombas explodiram em quatro trens de passageiros a partir das 7h39 locais da manhã de 11 de março. O ministro de Interior da Espanha, Angel Acebes, disse hoje que o governo recebeu às 15h31 daquele dia um relatório dos serviços de espionagem segundo o qual era "quase certo" que o ETA estava por trás dos atentados. Na semana passada, o ETA divulgou duas declarações negando responsabilidade na ação.