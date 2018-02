Espanha diz que sai de Perejil caso Marrocos não volte a invadi-la A ministra das Relações Exteriores da Espanha, Ana Palacio, disse nesta quinta-feira que as tropas espanholas sairão da Ilha Perejil, reivindicada por Marrocos, apenas se o país africano se comprometer a não invadi-la novamente. ?A Espanha não deseja permanecer na ilha. Queremos que a situação retorne a mesma de antes?, disse Palacio. A ministra comentou ainda que não há necessidade de mediadores externos para que os dois países resolvam o impasse e que a Espanha ficará satisfeita com uma promessa do rei marroquino Mohammed VI, e com a boa vontade do país de pôr fim a crise. Palacio adiantou que seu país quer negociar plenamente, com exceção de Ceuta e Melilla, duas cidades espanholas na costa norte da África. Segundo a Espanha, Marrocos rompeu de maneira unilateral o status quo respeitado pelos dois países há 40 anos, segundo o qual, nem o governo espanhol e nem o marroquino ocupariam a ilha. Palacio desmentiu ainda que um acordo tinha sido fechado antes das tropas espanholas tomarem o controle da ilha. Ontem, a Espanha retirou os soldados marroquinos que desde a semana passada ocupavam a ilha do Mediterrâneo. O chefe da diplomacia marroquina, Mohamed Benaissa, reafirmou que um acordo formal tinha sido fechado na quarta-feira à noite entre os dois países, no qual os soldados marroquinos sairiam da ilha após a mediação dos Estados Unidos. Benaissa propôs na terça-feira sair da ilha ?com a condição de uma ?garantia expressa? de que a Espanha ?não pisaria jamais no solo da ilha?.