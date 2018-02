Espanha e Marrocos chegam a acordo sobre ilhota O secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, anunciou hoje que a Espanha e o Marrocos alcançaram um acordo em torno da disputa sobre a ilha de Perejil/Leila, no Mar Mediterrâneo. Segundo fontes militares marroquinas, a Espanha já começou a retirar suas forças militares do pequeno território. "Os Estados Unidos saúdam o acordo alcançado pela Espanha e pelo Marrocos sobre a ilha, após consultas feitas por Washington com os dois países", disse Powell na capital americana. "Segundo o acordo, os dois lados concordaram em restaurar a situação da ilha que existia antes de julho de 2002". "Acreditamos que este acordo preenche os interesses de ambos os países, e pode servir como uma base para futuros passos para melhorar sua relação bilateral". Em 11 de julho, alegando soberania sobre o rochedo (do tamanho de três campos de futebol), a apenas 200 metros de seu litoral, o Marrocos desembarcou nele meia dúzia de soldados para ali instalar um "posto de controle destinado a coibir a imigração ilegal para o continente europeu". A Espanha, que estende sua soberania territorial à ilhota, reagiu na madrugada de quarta-feira, enviando um formidável contingente militar em cinco helicópteros, apoiados por três embarcações de guerra e uma lancha da Guarda Nacional, para desalojar os seis "invasores" e fincar duas bandeiras espanholas no rochedo. O primeiro-ministro da Espanha, José María Aznar, afirmou que os soldados espanhóis abandonariam a ilhota quando a Espanha recebesse garantias do Marrocos de que seus soldados não retornarão mais ao território.