Espanha encerra hoje uma das mais acirradas campanhas de sua história

A Espanha entra nesta sexta-feira no último dia da campanha para as eleições gerais de domingo sem que os institutos de pesquisa sejam capazes de prever quem, dentre os quatro principais candidatos, será o novo primeiro-ministro do país. Favorito nas pesquisas, o atual premiê, Mariano Rajoy, ao que tudo indica dependerá do apoio de Albert Rivera, líder do Ciudadanos, um dos dois novos partidos que dividiram a cena política espanhola.

Mas nada, até aqui, garante que a coalizão vá acontecer, permitindo a formação de um governo de centro-direita. O cenário imprevisível ocorre porque a Espanha se prepara para romper com a hegemonia do Partido Popular (PP, conservador) e do Socialista (PSOE, centro-esquerda) que se alternaram no poder desde 1982. Realizada na segunda-feira, a última rodada de pesquisas autorizadas pela legislação eleitoral indica um acirramento inédito na disputa.

De acordo o instituto Metroscopia, a diferença entre os quatro primeiros colocados é de 7 pontos porcentuais, com 41% dos eleitores se dizendo indecisos, segundo o Centro de Investigações Sociológicas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os números indicam que, se 79% dos eleitores forem às urnas no domingo, Rajoy, líder do PP, teria 25,3% das intenções de voto, na frente de Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), com 21%. Em terceiro ficaria Pablo Iglesias, do partido de esquerda radical Podemos, com 19,1% dos votos, seguido de perto por Albert Rivera, chefe do partido liberal Ciudadanos, com 18,2%.

A imprevisibilidade da eleição, no entanto, é ainda maior do que parece. Pelo sistema eleitoral espanhol o pleito geral é na realidade a soma do resultado de 50 eleições parciais realizadas pelo país, e a distribuição dos assentos no Parlamento varia segundo a posição alcançada pelo partido. Assim, se Sánchez perder 1 ponto de seu eleitorado até o domingo, e Iglesias somar 1 ponto, por exemplo, as posições dos dois partidos se inverteriam, levando o Podemos a formar uma bancada muito maior do que a dos socialistas.

Pelas últimas projeções, Rajoy reuniria uma bancada de 109 deputados, enquanto Sánchez somaria 90 deputados. O terceiro posto poderia ficar entre Iglesias, com 60 eleitos, e Rivera, que pelas projeções também somaria 60. Se esses cenários se confirmarem, nenhum partido obterá os 176 parlamentares necessário para formar um governo de maioria.

“Não teremos maioria absoluta”, acredita o cientista político Xosé Luis Barreiro Rivas, da Universidade de Santiago de Compostela, que aposta na necessidade de coalizões após o pleito de domingo. “Será necessário buscar a estabilidade.”

Em uma campanha eleitoral que, como em 2011, foi dominada por questões econômicas – já que o país ainda convalesce da crise de 2008, com um desemprego de 21,18%, o segundo mais elevado da zona do euro –, a grande questão dos últimos dias tem sido quem apoiará quem na hipótese de uma coalizão. E, nesse cenário, os dois partidos emergentes, Podemos e Ciudadanos, são os pivôs da formação do próximo gabinete.

Na terça-feira, sem citar Rivera, Rajoy mencionou a hipótese de criação de um “pacto de governabilidade” com base em uma coalizão. Em resposta, o líder do Ciudadanos, de 36 anos, foi taxativo: “Não queremos que sigam os mesmos no poder”, afirmou. “Queremos trocar o governo da Espanha, queremos governar. Rajoy e Sánchez não representam mudança, pois querem governar da mesma maneira. Nunca o farão com nosso apoio”.

A rejeição de Rivera e Iglesias aos “partidos históricos” também se reflete nas ruas de Madri. Em comitês eleitorais ou em rodas de discussão em torno de candidatos, os debates entre espanhóis giram em torno da “velha política” contra a “nova”, representada pelos partidos emergentes.

Nesta quinta-feira, Andrés Herzog, candidato a deputado pelo nanico Unión Progreso y Democracia (UPYD), de centro-esquerda, pedia votos na Calle de la Montera, no centro da capital, a eleitores nem sempre simpáticos à classe política. “Não vou votar. São todos iguais”, afirmou o estudante Pedro Ortega, recusando-se a receber o panfleto do candidato. "Não são todos iguais", respondeu, bravo, o aposentado Juan Carlos Torres. "Alguns merecem a nossa confiança. "Não são todos iguais", respondeu, bravo, o aposentado Juan Carlos Torres. "Alguns merecem nossa confiança."