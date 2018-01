Espanha encontra carro usado nos atentados de Madri A polícia espanhola encontrou um automóvel alugado que foi usado pelos terroristas responsáveis pelos atentados de 11 de março em Madri. A maior parte das provas se perdeu quando a empresa proprietária do carro, a Hertz, o lavou, segundo uma reportagem publicada pelo jornal El Mundo. dentro do veículo foram encontrados teipes com versos do Corão e panfletos de estímulo à jihad (guerra santa). De acordo com o diário, as autoridades policiais descobriram o veículo em 13 de junho, mais de três meses depois dos ataques a bomba contra o sistema ferroviário da capital espanhola. O veículo estava estacionado a apenas 30 metros de onde foi encontrada uma picape branca também utilizada pelos terroristas. A polícia compareceu ao local depois que um residente da área informou que o automóvel estava abandonado, segundo o jornal.