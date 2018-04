Espanha envia aviões aos EUA para buscar tesouro

MADRI - A Espanha vai enviar à Flórida, nos Estados Unidos, aviões militares de transporte para recuperar 17 toneladas de tesouros que exploradores norte-americanos encontraram em 2007 num navio espanhol afundado próximo a Portugal. Os mergulhadores perderam na Justiça dos Estados Unidos o direito de ficar com a carga.

A Guarda Civil espanhola afirmou nesta segunda-feira, 20, que seus agentes vão deixar a Espanha dentro de algumas horas para recuperar o tesouro estimado em 380 milhões de euros (US$ 504 milhões). Dois aviões Hércules transportarão a carga.

A Justiça federal norte-americana dos exigiu que a companhia Odyssey Marine Exploration libere o acesso das autoridades espanholas às moedas de prata e a outros artefatos do navio, a partir de terça-feira.

Os espanhóis argumentaram com sucesso que nunca abriram mão da propriedade da embarcação ou de seus conteúdos. As informações são da Associated Press.