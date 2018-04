Espanha expressará mal-estar por declarações de Chávez O chanceler espanhol, Miguel Angel Moratinos, expressará a seu colega venezuelano, Nicolás Maduro, o mal-estar de seu governo por declarações do presidente Hugo Chávez, que classificou de "fascista" o ex-presidente espanhol José María Aznar e criticou um líder empresarial. "Não é uma reclamação, simplesmente o chanceler o dirá sobre o mal-estar que existe por umas falas do presidente Chávez", disse a jornalistas Manuel Cacho, porta-voz da chancelaria espanhola. Chávez fez as declarações durante a 17a Cúpula Ibero-Americana, que acontece em Santiago. Além de chamar Aznar de fascista, Chávez criticou declarações do presidente da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais e vice-presidente do Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán. Na quarta-feira, o empresário havia expressado sua preocupação com a situação dos investimentos de empresas espanholas na Venezuela, Bolívia e Equador devido à insegurança jurídica. (Por Mario Naranjo)