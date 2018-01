Espanha frusta atentado às vésperas da "Cimeira" O que começou como um aparente simples roubo de automóvel, na quinta-feira passada, no bairro madrileno de Aluche, terminou como uma bem-sucedida, mas quase desastrada, operação que desarticulou um novo comando que a organização separatista basca ETA (Pátria Basca e Liberdade) havia montado em Madri e evitou um possível atentado às vésperas da II Reunião de Cúpula União Européia-América Latina, a "Cimeira", com a prisão de dois etarras e apreensão de cerca de 220 quilos de explosivos. Imanol Miner e Mikel San Argimiro, os etarras, estocavam cerca de 180 quilos do explosivo Tytadine em um apartamento, a pouco metros do Supremo Tribunal, e mais 40 quilos em um Renault Clio - provavelmente o carro que explodiria. Um terceiro ativista, identificado como Balbino Sáez Olarra, conseguiu fugir. O delegado de governo de Madri, Francisco Javier Anstáregui, festejou hoje a prisão afirmando que "eles não queriam assustar, queriam matar". Seria um estrago diplomático, além do inevitável horror: na sexta e no sábado Madri receberá cerca de 50 chefes de Estado dos dois continentes para uma nova "Cimeira", que discutirá a integração regional. ?Excesso de zelo? O Renault Clio branco havia sido roubado na quinta-feira e o "excesso de zelo" da polícia, segundo a definição de Anstáregui, fez acender alguns sinais de alerta. Dias depois, um morador de Aluche comunicou à polícia ter visto homens trocando as placas de um carro do mesmo modelo e cor. A polícia montou uma operação de "campana" e por volta do meio-dia de terça-feira dois indivíduos suspeitos se aproximaram do Clio. Antes que os policiais pudessem tomar qualquer atitude, outros homens irromperam do nada, dando voz de prisão aos etarras. Eram agentes da Unidade Especial de Intervenção da Guarda Civil, a paisana, que realizavam uma operação paralela. Os etarras foram presos, mas isso não evitou momentos de "estranhamento" entre as duas forças policiais. Seja como for, um troféu foi conquistado: Manuel Milner Villanueva, de 26 anos, era um dos etarras mais procurados pela polícia. Ele é suspeito de ter participado de um atentado contra os jornalistas Aurora Intxausti e Juan Palomo, em San Sebastián, em novembro de 2000. Villanueva também estaria envolvido em outros assassinatos no País Basco. O comando de Madri detido na terça-feira é suspeito de ter explodido os carros-bomba contra a sede da empresa Repsol YPF, sem vítimas, mas com grandes danos materiais, e contra o estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, no dia 1º, horas antes do jogo contra o Barcelona.