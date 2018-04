Espanha frustra ataque contra universidade Um jovem de 21 anos foi preso ontem em Palma de Maiorca, na Espanha, quando pretendia espalhar bombas em uma universidade, inspirado pelo massacre que matou 13 pessoas na escola americana de Columbine, em 1999. O ataque seria na Universidade de Ilhas Balears. No momento da prisão, ele recebia mais de 140 quilos de explosivos comprados na internet. Na casa dele foram apreendidos documentos nos quais o jovem manifestava ódio contra os estudantes universitários. Na rede, ele tinha dito que se identificava com os autores do crime em Columbine. / AFP