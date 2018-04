Espanha: Garzón proclama inocência em audiência final

"Eu tomei essas decisões porque considerei que eram as mais apropriadas", disse Garzon. "Sobretudo fui guiado pela defesa e o desamparo das vítimas, que são, nesse tipo de crime, sempre o elemento principal que todo juiz deve defender", afirmou o magistrado. "A minha consciência está tranquila", afirmou Garzón. As palavras de Garzón encerraram três semanas de audiências. Garzón, de 56 anos, abriu a investigação sobre os crimes da ditadura franquista em 2008, no contexto de crimes contra a humanidade. Segundo ele, 114 mil pessoas estão desaparecidas na Espanha desde 1936.

A acusação popular contra Garzón foi aberta pela organização ultraconservadora espanhola Manos Limpias, que pede o afastamento do magistrado da sua profissão por 20 anos. Durante o julgamento, Garzón lembrou que outras investigações semelhantes, sobre os crimes da ditadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990), ou sobre os crimes do repressor argentino Adolfo Scilingo, cometidos durante a ditadura militar na Argentina (1976-1983) não o levaram ao banco dos réus. Não existe um prazo fixo para a Suprema Corte emitir uma sentença ou absolver Garzón.

As informações são da Associated Press.