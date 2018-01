Espanha intercepta 248 imigrantes ilegais em apenas 24 horas O governo da Espanha informou no sábado que sua guarda costeira havia interceptado nas últimas 24 horas quatro botes que transportavam 248 imigrantes chegados da África ocidental às Ilhas Canárias, e que havia avistado a uma quinta embarcação. Um bote com 90 passageiros chegou a Tenerife no sábado e outro com 61 desembarcou em La Gomera. Na véspera, outros dois botes atracaram na Grande Canária: um com 53 pessoas a bordo e outro com 45 - um deles morto -, informou o Ministério do Interior. Alguns sofriam de desidratação ou hipotermia, e 12 foram levados a um hospital, disse o porta-voz. Anualmente, milhares de pessoas utilizam a Espanha como ponto de partida para outros destinos da União Européia, e muitas delas morrem durante a perigosa travessia. Um crescente número parte da Mauritânia e do território marroquino do Saara ocidental. Os interceptados são colocados em centros de recepção. A partir daí, as autoridades têm 40 dias para liberá-los ou repatriar àqueles cujos países de origem ou de saída possam ser determinados, se a Espanha tiver acordos de deportação com essas nações. O governo espanhol calcula que mais de 11 mil pessoas vindas dos países mais pobres da África tentaram imigrar ilegalmente neste ano através das ilhas Canárias, cifra que duplica o número registrado durante todo o ano passado. Estima-se que mais de mil imigrantes morreram em alto mar desde 2005.