Espanha intercepta três cartas-bomba A BBC informa que a polícia espanhola interceptou três cartas-bombas endereçadas a órgãos de imprensa. Fontes da polícia disseram à emissora britânica que dois dos artefatos, que estavam armados para explodir quando as cartas fossem abertas, foram desativados; a BBC não esclareceu o que foi feito com a terceira carta-bomba. As três cartas foram encontradas num posto de correio em Saragoça; elas estavam endereçadas ao jornal La Razón, à emissora de rádio Cope e à emissora de televisão Antena 3.