Espanha investiga mercado negro de tecnologia nuclear O principal juiz investigador da Espanha analisa as empresas espanholas suspeitas de envolvimento em um mercado negro nuclear que teria dado à Líbia condições de iniciar um programa de armas atômicas, informa mo Ministério das Finanças. O juiz Baltasar Garzón investiga diversas indústrias de peças mecânicas que - talvez sem perceber - venderam partes de equipamentos que, depois de chegar aos Emirados Árabes Unidos, foram desviadas para a Líbia. A investigação de Garzón começou em junho de 2003, cerca de dois anos depois de a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ter descoberto um mercado negro de tecnologia nuclear envolvendo empresas de diversos países. O Ministério das Finanças, a quem cabe fiscalizar as exportações, disse não ter autorizado nenhuma exportação ?ambígua? desde 2001. ?Todo material espanhol que foi parar nas Líbia não era nuclear de modo algum?, disse uma porta-voz, na condição de anonimidade. Qualquer venda do tipo, a partir de 2001, deve ter sido contrabando, afirmou ela.