Espanha, Marrocos e EUA discutem solução para ilhota Espanha e Marrocos trabalhavam nesta sábado com os Estados Unidos para resolver seus impasses diplomático e militar sobre a ilhota de Perejil/Leila, no Mar Mediterrâneo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores espanhol, Alberto Aza, disse que funcionários do governo em ambos os países, juntamente com Washington, mantinham contatos telefônicos sobre o assunto. De acordo com Aza, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, falou com oficiais espanhóis e marroquinos como parte dos esforços americanos de mediação. O primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, quer resolver a questão antes do encontro de chanceleres da União Européia, que será realizado em Bruxelas, na segunda-feira. Será a primeira vez que a recém-empossada ministra das Relações Exteriores da Espanha, Ana Palacios, participará de uma reunião deste nível. "O governo espanhol está trabalhando para conseguir um acordo com o Marrocos o mais rápido possível, mas não há nada definido ainda", disse Aza em uma entrevista por telefone à Associated Press. Ontem, na capital belga, a Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia, presidido pelo italiano Romando Prodi) confirmou que manterá reuniões "do mais alto nível" no domingo e na segunda-feira com o chanceler marroquino, Mohammed Benaisa. "O encontro será da maior importância, mas ainda não estabelecemos uma pauta", disse o porta-voz da CE, Jonathan Faull. "A posição da comissão é muito clara. Queremos uma volta ao status quo da ilha de 11 de julho (quando as tropas marroquinas ocuparam a ilhota) e esta é também a posição espanhola." Marrocos exige que a Espanha retira seus 75 soldados de Leila "para que possamos dialogar", disse Benaisa. Ele também propôs o que classificou de um "retorno ao status quo anterior", de antes de 11 julho, isto é: sem nenhuma presença militar no território.