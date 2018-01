Espanha nega participação em morte de marroquinos

O ministro do Interior, Jorge Fernandez Diaz, disse que a polícia atirou os projeteis à frente dos migrantes, não diretamente a eles. Ele se defendeu dizendo que todas as vítimas se afogaram em águas marroquinas.

Inicialmente, as autoridades espanholas haviam negado a utilização de balas de borracha, mas Diaz voltou atrás e reconheceu em 13 de fevereiro, diante do Parlamento, os disparos da polícia. Ele também afirmou que 23 migrantes chegaram em segurança no território espanhol, o que contradiz a acusação de que a polícia teria agido com má intenção. Fonte: Associated Press.