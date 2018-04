Espanha pede à Venezuela extradição de suposto membro da ETA

MADRI - A promotoria da Espanha pediu nesta segunda-feira, 18, a extradição do suposto membro do grupo separatista Pátria Basca e Liberdade (ETA) Arturo Cubillas, que vive na Venezuela e é ex-funcionário do governo do país. Cubillas é acusado de colaborar com o grupo separatista.

A petição se dirige ao juiz da Audiência Nacional Eloy Velasco, que deverá decidir nos próximos dias se propõe a demanda de extradição ao governo espanhol, encarregado em última instância de pedi-la às autoridades venezuelanas.

No processo aberto em março passado por Velasco, Cubillas é acusado de ser intermediário de uma aliança entre o ETA e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), sob o suposto apoio do presidente Hugo Chávez. O líder venezuelano sempre negou essa relação.

Recentemente, dois membros do ETA presos no País Basco garantiram que Cubillas organizou um curso sobre o manejo de armas na Venezuela, em 2008.