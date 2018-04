Espanha pede desculpas à Bolívia por bloquear avião

"A Espanha lamenta profundamente este fato, apresenta suas desculpas e dá o assunto como encerrado", afirmou o embaixador da Espanha em território boliviano, Miguel Angel Vasquez.

No início do mês, o avião de Morales não obteve permissão para entrar no espaço aéreo de França, Itália, Espanha e Portugal em sua viagem de Moscou a La Paz. A situação gerou desconforto entre os governos da América do Sul. Os governos de esquerda e de direita expressaram a sua indignação com o incidente. Fonte: Dow Jones Newswires.