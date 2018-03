Espanha pede respeito à democracia na Venezuela O governo espanhol pediu hoje ao presidente venezuelano Hugo Chávez, para manter-se dentro dos limites democráticos e respeitar a liberdade de expressão. Madrid nem confirmou nem desmentiu o apoio que, segundo disse Chávez em seu discurso, recebeu do governo e da monarquia ibérica. O primeiro ministro José Maria Aznar desejou ao povo venezuelano que "supere o sofrimento e possa definitivamente fortalecer um marco constitucional e democrático que lhes permita enfrentar o futuro com garantias e seriedade". O ministro das Relações Exteriores Josep Pique assinalou que o importante é que Chávez "que é um presidente constitucionalmente eleito, não saia dos limites da Constituição". "O mais importante agora é que a situação se estabilize e haja um processo de concordância e diálogo nacional que permita à Venezuela sair da grande crise em que se encontra do ponto de vista social, econômico e político e que tudo seja feito de acordo com as normas democráticas", afirmou Pique aos jornalistas em Barcelona. "Gostaria de chamar a atenção de que é absolutamente imprescindível que seja garantida a liberdade de expressão nesses momentos e OEA pode ajudar neste processo"