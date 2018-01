Espanha pedirá extradição de membro do ETA A Espanha vai pedir a extradição do etarra Lariz Iriondo, de 45 anos, expulso do Uruguai e detido na Argentina ao chegar de Montevidéu, informou hoje o ministro do Interior, Angel Acebes. Iriondo, de 43 anos, conhecido pelo codinome de "Micky", é procurado pela Justiça espanhola por envolvimento em vários atentados contra agentes da Guarda Nacional espanhola no início da década de 80. Segundo o ministro espanhol, ele dirigia células terroristas da ETA a partir do território uruguaio. Também hoje, o México entregou à Espanha outro suposto militante do grupo armado separatista basco ETA, Ajosé Antonio Borde Gaztelemendi, vulgo "Petxu", a quem as autoridades espanholas atribuem participação em 21 atentados, que deixaram 16 mortos e 18 feridos.