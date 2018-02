Espanha: Premiê diz que acusações contra Rato prejudicam seu partido O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse neste sábado que as acusações de fraude e lavagem de dinheiro contra Rodrigo Rato, ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) e também ex-ministro das Finanças e ex-vice-primeiro-ministro do país, prejudicam seu partido antes da eleições na Espanha, que ocorrem no final do ano.