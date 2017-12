Espanha prende 90 em operação contra pornografia infantil A polícia espanhola deteve 90 pessoas, incluindo 21 menores de idade, no que oficiais consideram a maior operação já realizada no país contra a pornografia infantil. De acordo com o comandante da polícia, José Luis Oliveira, além das prisões, a polícia apreendeu centenas de computadores e milhares de DVDs e CDs contendo imagens e fotografias de pornografia infantil. Oliveira informou que o material foi trazido do exterior e distribuído na Espanha através de e-mail. Barcelona foi a cidade com o maior número de detidos, 16, seguida por Madri, 14. Todos os presos são espanhóis e representam uma ampla gama da sociedade: professores, estudantes, engenheiros, funcionários públicos e militares.