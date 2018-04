Espanha prende dois supostos membros do ETA

Um dos suspeitos é especialista em computadores e foi preso em uma operação conjunta com a polícia francesa na cidade de Ciboure, na França, disse um funcionário do ministério. A namorada dele foi detida no povoado costeiro de Zarautz, no lado espanhol da fronteira.

As prisões sugerem que o governo espanhol não abandonará seus esforços contra o ETA, apesar do cessar-fogo decretado ontem pelo grupo. O primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero e o ministro do Interior se negaram a negociar e disseram que o anúncio do ETA não é suficiente, pois é preciso que ocorra a dissolução do grupo. As informações são da Associated Press.