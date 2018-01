Espanha prende mais quatro suspeitos do atentados A polícia espanhola prendeu mais quatro suspeitos pelos atentados de 11 de março, informaram fontes da Corte Nacional hoje. As detenções ocorreram na noite de ontem ou hoje de manhã, disseram funcionários do tribunal, sem dar maiores detelhes. Três suspeitos foram presos no distrito de Lavapés, um bairro de imigrantes em Madri, onde o princilpal suspeito, Jamal Zougam, tinha uma loja de telefones celulares. O quarto foi detido em Getafe, subúrbio de Madri.