Espanha prende quadrilha de loteria falsa A polícia espanhola estourou uma quadrilha de trapaceou centenas de americanos e canadenses em mais de US$ 35 milhões, por meio de fraudes como uma loteria falsa. Um total de 103 pessoas - em sua maioria nigerianos - foram presas durante batidas em Madri e arredores. O bando é acusado de ter fraudado 500 pessoas, na maioria residentes da América do Norte, disse o porta-voz da polícia Jose Maria Seara. A falsa loteria foi denunciada pelas autoridades americanas. As vítimas normalmente recebiam cartas dizendo que haviam sido sorteadas e ganhado US$ 580.000 numa loteria espanhola chamada El Gordo, que é o nome de uma loteria legítima, realizada na Espanha no Natal. As cartas pediam que as vítimas enviassem dinheiro à Espanha para cobrir despesas com impostos e taxas bancárias. Alguns dos ?contemplados? perderam mais de US$ 20.000.