Espanha prende suposto membro da máfia siciliana A polícia da Espanha prendeu um suposto membro da máfia siciliana Cosa Nostra, que se escondia no país com uma falsa identidade venezuelana, informou hoje o Ministério do Interior. Claudio Adriano Giusto, de 43 anos, foi detido no município catalão de Alcarrás, no nordeste do país. Ele era procurado havia 13 anos, acusado na Itália por homicídio, roubo e posse ilegal de armas, informou a polícia em comunicado.