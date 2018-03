Espanha prende três membros da Al-Qaeda

Texto atualizado às 9h43

MADRI - A polícia espanhola disse nesta quinta-feira, 2, que foram presos três homens suspeitos de serem integrantes da Al-Qaeda. Um porta-voz afirmou que um russo, um checheno e um turco foram detidos. ministro do Interior, Jorge Fernandez, vai dar mais informações ainda hoje.



O ministro do Interior, Jorge Fernandez, disse que esta é uma das mais importantes operações realizadas contra a Al-Qaeda. Ele disse que a ação envolveu serviços de inteligência de "aliados da Espanha". "Autoridades espanholas vinham observando os suspeitos há algum tempo", disse o ministro, sem dar maiores detalhes.

A imprensa da Espanha reportou que os homens levavam consigo explosivos e venenos quando foram presos em La Linea, cidade próxima à colônia britânica de Gibraltar.

A mídia informou também que acredita-se que os suspeitos foram treinados no Paquistão. O porta-voz que conversou com a Associated Press negou que os três carregavam venenos.

A polícia do país prendeu dezenas de suspeitos da Al-Qaeda desde 2001.

As informações são da Associated Press.