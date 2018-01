Espanha: presos cinco suspeitos de colaborar com o ETA A polícia espanhola prendeu cinco supostos integrantes do grupo armado basco ETA, na manhã desta quarta-feira, no norte do país. Os acusados são suspeitos de ajudar membros do ETA a entrar e sair da Espanha. O porta-voz do Ministério do Interior se negou a dar mais informações. Desde 1960, quando iniciou sua campanha pela independência das províncias bascas no norte da Espanha e sul da França, o ETA assumiu ou foi responsabilizado por cerca de 800 mortes. Para a União Européia e para os Estados Unidos, o grupo é considerado terrorista.