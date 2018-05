Espanha promete manter pressão sobre ETA

Zapatero também pediu aos aliados políticos pela independência basca do ETA que renunciem à violência e deem mostras de avanço, aceitando a democracia. O governo espanhol insiste que o partido separatista basco Batasuna renuncie à violência antes de poder apresentar candidatos. O Batasuna está proscrito, por ser um braço político do ETA. Os EUA e a União Europeia classificam o ETA como uma organização terrorista. As informações são da Associated Press.