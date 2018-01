Espanha quer Farc na lista de grupos terroristas da UE O primeiro-ministro da Espanha, José Maria Aznar, afirmou hoje que apóia a inclusão do grupo guerrilheiro colombiano Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) na lista de organizações terroristas da União Européia. Aznar fez essa declaração durante entrevista coletiva em Madri, depois de reunir-se com chefes de governo de países do Caribe. Aznar discutiria o assunto hoje à noite num jantar com os presidentes Andrés Pastrana, da Colômbia, e Francisco Flores, de El Salvador. Eles estão em Madri para a cúpula América Latina/União Européia, que começa amanhã. A última lista de organizações que a UE considera terroristas, divulgada em 3 de maio, não inclui as Farc e o Exército de Libertação Nacional (ELN), também da Colômbia.