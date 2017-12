Espanha quer fim do ETA na onda contra terrorismo O governo espanhol quer aproveitar a luta internacional contra o terrorismo para lançar uma das mais duras ofensivas para acabar com o grupo separatista basco ETA. De fato, poucas vezes na história a Espanha contou com uma situaçao tão favorável para combater a ETA como a atual. Desde os atentados terroristas de 11 de setembro, mais de 130 pessoas já foram presas na Espanha acusadas de fazer parte da ETA e algumas redes de comunicaçao do grupo foram destruídas. A campanha, porém, deve ser intensificada em 2002. Além das iniciativas internacionais que surgiram depois de 11 de setembro, Madri assumirá a presidência da Uniao Européia (UE) a partir do dia 1º de janeiro, o que permitirá estabelecer a agenda para a UE nos próximos seis meses. Em um documento em que explicam seu programa de governo para o continente europeu, os espanhóis põem o combate ao terrorismo como prioridade. "É necessário que a UE dê uma resposta às ameaças (terroristas), tal como a Espanha vinha sugerindo há algum tempo", afirma o governo espanhol. Propostas - Madri apresentará propostas para que a UE adote leis que possam intensificar a busca aos terroristas, além de estabelecer uma colaboraçao permanente entre polícias e investigadores dos 15 países membros da UE. Outra iniciativa espanhola é atacar as fontes de financiamento dos grupos terroristas. Mas grupos de defesa dos direitos humanos temem que as novas leis aprovadas e a campanha contra a ETA acabem violando direitos básicos de liberdade, em nome do combate ao terrorismo.