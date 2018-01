Espanha recorrerá contra candidatura de Puigdemont ao governo da Catalunha

MADRI - O governo da Espanha anunciou nesta quinta-feira, 25, que recorrerá no Tribunal Constitucional contra a candidatura do independentista Carles Puigdemont ao governo da Catalunha, alegando que pesa sobre ele uma ordem de prisão por seu papel na frustrada secessão catalã.

O presidente do parlamento da Catalunha, Roger Torrent, propôs no dia 22 que Puigdemont seja o candidato, após as eleições regionais de 21 de dezembro do ano passado, ainda que a câmara não tenha definido a maneira como ele tomaria posse do cargo.

O chefe do Executivo espanhol, Mariano Rajoy, pediu nesta quinta um relatório ao Conselho de Estado (máximo órgão consultivo) com o objetivo de impugnar a decisão de Torrent de indicar Puigdemont.

A Junts per Catalunya, coalizão liderada por Puigdemont, chegou a propor que seja eleito pelo parlamento catalão à distância, ou seja, por teleconferência.

O Executivo espanhol destituiu Puigdemont como presidente da Catalunha, junto com todo seu governo, no dia 27 de outubro por promover um processo independentista nessa região espanhola.

Agora, ele e todos os membros do seu gabinete são investigados por rebelião e outros delitos. Quatro deles permanecem também foragidos na Bélgica, dois cumprem prisão preventiva na Espanha e os demais estão em liberdade condicional.

Puigdemont solicitou garantias para poder retornar à sessão de posse, que deve acontecer até 31 de janeiro. O líder catalão, no entanto, pode ser detido se retornar a Espanha. / EFE e AFP