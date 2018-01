Espanha reforçará contingente no Afeganistão O governo da Espanha aprovou um plano para enviar centenas de novos soldados ao Afeganistão, para ajudar a Otan a garantir a segurança das eleições previstas para setembro. A proposta amplia o número de soldados espanhóis no Afeganistão de 137 para quase 1.000, até a eleição. Depois alguns voltariam, deixando 540 no país até o final do ano. O gabinete também aprovou o envio de policiais ao Haiti. O premier socialista Jose Luis Rodriguez Zapatero, que criticou o governo anterior por mandar homens ao iraque sem autorização parlamentar, convocou uma sessão do Parlamento para terça-feira, a fim de debater os deslocamentos. O governo espanhol tem poderes para deslocar tropas sem permissão parlamentar, mas Zapatero lembrou que, ao ser empossado, em abril, havia prometido consultar o Legislativo nesse tipo de questão. Zapatero retirou as tropas espanholas do Iraque e diz que o caso afegão é diferente, já que lá existe um mandado da ONU para a presença de tropas internacionais.