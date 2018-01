Espanha registra alta participação nas eleições O índice de participação nas eleições gerais que ocorrem hoje na Espanha chegou a 62,89% até as 18 horas locais, duas horas antes de serem fechadas as urnas de votação. Em 2000 este índice foi de 55,5%. Analistas espanhóis disseram que a participação em massa do eleitor demonstra uma reação democrática diante dos ataques terroristas de 11 de março à rede de trens de Madri, que mataram 200 pessoas e deixaram 1.500 feridas. Mais de 34,5 milhões de cidadãos espanhóis foram convocados hoje para renovar seus representantes no Parlamento, três dias após os atentados. Em clima de luto geral, até o momento o dia de eleições transcorreu sem incidentes. Mais de 100 mil agentes das Forças de Segurança foram acionados para garantir a tranquilidade nas urnas.