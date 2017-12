Espanha registra primeiro roubo de euros No primeiro caso de roubo de euros, um dia antes do início da circulação da moeda comum em 12 países da União Européia, dois ladrões assaltaram um pequeno banco do povoado espanhol de Fuentesauco e levaram 90.000 euros (cerca de US$ 81.000). O assalto ocorreu hoje, pouco depois das 8 horas, no banco Caja Rural, de acordo com a agência de notícias Europa Press. Um porta-voz da Guarda Civil confirmou o assalto.