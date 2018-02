Espanha repatria agente em missão humanitária na Argélia

Dez dias atrás, rebeldes islâmicos no Mali pertencentes ao Movimento para Unidade e Jihad na África Ocidental libertaram três agentes - os espanhóis Enric Gonyalons e Ainhoa Fernandez del Rincon e a italiana Rossella Urru - que foram sequestrados de um campo de refugiados em Tindouf, em outubro. Não estava claro se a o resgate havia sido pago. Pelo menos seis reféns foram mortos na região entre 2009 e 2011. Todos foram detidos pela ramificação africana da Al-Qaeda. As informações são da Associated Press.