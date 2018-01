Espanha também pode ter apagón As companhias de energia elétrica da Espanha informaram ao governo que o país corre o risco de sofrer blecautes ao longo do verão europeu em pelo menos seis regiões, segundo notícia veiculada pelo jornal local El Mundo. Endesa e Iberdrola, responsáveis pela geração de mais de 80% da energia do país, informaram que cidades como a capital Madri e Valencia, entre outras, não receberão a provisão necessária nos próximos meses. Pela previsão das companhias, estas cidades terão quedas esporádicas no fornecimento. De acordo com a Iberdrola, a área mais afetada do país será a Costa Blanca. Os motivos dos cortes são diversos e vão desde falhas nas linhas de transmissão à baixa produtividade das subestações, por causa da intensidade das correntes de água nas hidrelétricas. A Endesa, por sua vez, afirma que os cortes na sua área de atuação devem ocorrer principalmente na cidade de Tenerife. A empresa alega que aguarda autorização do governo para ampliar a rede de linhas de transmissão para suprir a demanda da região.