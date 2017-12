Espanha também quer endurecer lei de imigração O governo espanhol, em linha com outros países europeus, também endurecerá a lei de imigração, numa tentativa de estancar a chegada maciça de imigrantes. O ministro do Interior, Mariano Rajoy, afirmou ontem que o Madri "estudará seriamente uma reforma da lei porque se pode melhorá-la e equipará-la com os códigos europeus avançados". O primeiro-ministro espanhol, José María Aznar, em visita a Luxemburgo, confirmou hoje a intenção de seu governo: "Tomamos a decisão de levar em frente os trabalhos (de mudança da lei). O panorama mudou. Não se pode manter o discurso de que aqui cabem todos, imigrantes legais e ilegais", afirmou Aznar O anúncio do endurecimento da lei de imigração espanhola ocorreu depois de reformas similares realizadas nos últimos dias pela Dinamarca, Itália e Áustria.