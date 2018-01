Espanha tortura separatistas bascos, denuncia ONU Apesar das negativas do governo espanhol supostos militantes separatistas bascos e simpatizantes da causa continuam sendo torturados e sofrem outros tipos de abuso na Espanha, denunciou nesta quarta-feira um especialista da Organização das Nações Unidas (ONU). Apesar de a lei espanhola contemplar mecanismos de combate à tortura, a implementação de tais garantias parece inadequada, comentou Theo van Boven, que trabalha como especialista em análise de casos de tortura para a Comissão de Direitos Humanos da ONU. "Torturas e maus-tratos não são sistemáticos na Espanha", reconheceu. Entretanto, "os abusos são mais do que fatos esporádicos ou incidentais", escreveu Van Boven em um relatório de 23 páginas divulgado dias antes do início do encontro anual de seis semanas da comissão. A reunião deverá ter início na próxima segunda-feira. Em uma resposta de 87 páginas, o governo espanhol alega que o relatório do especialista da ONU contém "tantos erros que a conclusão (de Van Boven) acaba sendo gravemente prejudicada" e deve ser rejeitada. Em sua resposta, a Espanha reclama que o relatório tem como base informações divulgadas pela imprensa e por fontes não identificadas. "O relatório da ONU dá credibilidade a essas fontes e as usa para levantar falsas e graves afirmações sobre a situação dos direitos humanos na Espanha." Van Boven, um professor holandês de direito, visitou a Espanha em outubro a convite do Ministério das Relações Exteriores do país. Ele reuniu-se com autoridades locais, policiais, ativistas e supostas vítimas. No relatório, Van Boven informa que os detidos foram alvo de espancamento, asfixia com saco plástico, insultos e ameaças. Eles também foram obrigados a fazer exercícios até a exaustão e impedidos de dormir. Os abusos são alimentados por um sistema de detenção em regime de isolamento. A imparcialidade dos procedimentos judiciais para investigar as alegações das vítimas é "questionável" e as pessoas que ganham processos por perdas e danos levam quase uma década para conseguir compensação.