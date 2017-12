Espanha vai editar decreto facilitando transferência de empresas em meio à crise na Catalunha

MADRI - O governo espanhol vai editar um decreto na sexta-feira, 5, tornando mais fácil para as empresas transferirem sua sede jurídica para fora da Catalunha, disseram duas fontes. A medida poderia causar um duro golpe às finanças da rica região que considera declarar independência.

O novo decreto é feito sob medida para o banco espanhol Caixabank, disseram fontes com conhecimento do assunto, já que possibilitaria ao banco alterar sua sede legal e tributária sem ter que realizar uma assembleia de acionistas conforme estabelecido em seu estatuto.

“O governo está trabalhando na mudança da lei para que não seja mais necessário ter uma assembleia de acionistas, o que atrasaria a mudança de sede jurídica em caso de emergência”, disse uma das fontes. O governo e a Caixabank se recusaram a comentar.

A Catalunha representa 19% do PIB espanhol de 2016, competindo diretamente com a capital Madri (18,9%) para ser a região mais rica do país. A região é a principal região exportadora da Espanha, com cerca de 25% das vendas do país ao exterior em 2016 e no primeiro trimestre de 2017. / Reuters