Espanha: "velha Europa" está melhor do que nunca Os líderes de Espanha, França e Alemanha - todos governos contrários à guerra no Iraque - declararam que a "velha Europa" está viva e vai bem, numa referência à expressão usada pelo secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, para se referir aos países europeus que se opuseram à invasão do Iraque. O presidente do governo espanhol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, reuniu-se com o presidente da França, Jacques Chirac, e o chanceler alemão Gerhard Schroeder, num encontro que marca a volta da Espanha para uma política externa centrada na Europa, em oposição à adotada pelo governo espanhol anterior, de alinhamento com os Estados Unidos. Zapatero saiu da reunião referindo-se a si mesmo e a seus hóspedes como "pró-europeus fervorosos" e disse: "Se tivesse de descrever a atmosfera desta reunião em poucas palavras, eu diria que a velha Europa está boa como se fosse nova". Chirac riu ao ouvir o comentário. O líder espanhol disse ainda que os três países trabalharão juntos numa campanha para conscientizar o público sobre a Constituição Européia aprovada em junho.