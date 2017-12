Espanha: visita de Bush provoca protestos Milhares de espanhóis marcharam hoje pelo centro de Madri para protestar contra a próxima visita do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, programada para terça-feira. Os participantes da marcha, que saiu da Plaza de España em direção à Plaza de la Puerta del Sol, levavam faixas que pediam para Bush voltasse para casa. Outros protestos contra a visita do líder norte-americano à Espanha - primeira escala de um giro pela Europa - foram programados para esta semana. As manifestações estão sendo organizadas por sindicatos, grupos contrários à globalização e à pena de morte, além de outros grupos populares. A polícia calculou que mais de 2.500 pessoas participaram da marcha.