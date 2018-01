Espanhóis cantam pela paz Pelo terceiro fim de semana consecutivo, dezenas de milhares de pessoas voltaram hoje às ruas e praças de algumas das principais cidades do mundo para manifestar sua oposição à guerra contra o Iraque liderada pelos Estados Unidos. O governo espanhol, que apóia a derrubada do regime de Saddam Hussein pela força, foi um dos alvos de nova manifestação de protesto que levou pelo menos 20 mil espanhóis à Porta de Alcalá, no centro de Madri. O ponto alto da concentração foi um concerto denominado Música pela Paz, que apresentou entre outros cantores Ana Belém, Víctor Manuel, Miguel Ríos e Paco Ibañez. Também participaram personalidades do mundo intelectual, entre as quais os escritores Juan José Millás, Almudena Grandes e Rosa Regás, e o jurista Baltasar Garzón, juiz da Audiência Nacional. Admirado mundialmente por sua batalha em defesa dos direitos humanos na Espanha e fora dela, Garzón, que estava acompanhado de seu filho, leu um duro manifesto contra a guerra. "Ninguém nos calará porque a revolução da paz está começando", disse o juiz. Dias antes do início do conflito, ele havia alertado os responsáveis para o risco que correm de serem processados no Tribunal Penal Internacional, recentemente inaugurado pelas Nações Unidas em Haia, Holanda. O líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dirigiu duras críticas ao primeiro-ministro conservador José María Aznar, um aliado incondicional do presidente americano, George W. Bush, e do primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Ele alertou Aznar para o fato de que a maioria esmagadora dos espanhóis é contra o conflito. "Esse deveria ser o comportamento da política externa da Espanha", ressaltou. Aznar reagiu classificando de "extremamente perigosa" a atitude da oposição socialista e reafirmou o apoio de seu governo ao uso da força contra Saddam. Veja o especial :