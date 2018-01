Espanhóis exigem que governo "conte a verdade" Cerca de 3.000 pessoas dirigiram-se neste sábado à sede do Partido Popular (PP) em Madri e acusaram o governo espanhol de estar escondendo a verdade sobre os atentados que causaram a morte de 200 pessoas para garantir a vitória da agremiação política nas eleições de amanhã. Uma faixa dizia: "Aznar, por sua causa, todos nós pagamos." Outro cartaz questionava: "Quem fez isso?" Os manifestantes exigiam: "Queremos saber a verdade antes da eleição." O protesto começou por volta das 18h. Minutos depois, centenas de homens da tropa de choque foram ao local e dispersaram a multidão indignada. Desde os atentados da quinta-feira, crescem as especulações de que o governo estaria escondendo evidências sobre a participação de militantes islâmicos no ataque para sustentar as alegações do governista PP, que logo depois das explosões acusou o grupo separatista armado ETA (Pátria Basca e Liberdade). A manifestação não planejada ocorreu menos de 24 horas antes da abertura das urnas para as eleições gerais, nas quais o partido do primeiro-ministro José María Aznar busca o terceiro mandato consecutivo. Analistas acreditam que as acusações ao ETA - duramente reprimido nos últimos anos pelo governo - provavelmente beneficiariam o partido de situação no pleito de amanhã. Entretanto, se os eleitores se convencerem de que militantes islâmicos teriam provocado o atentado, isso poderia prejudicar o PP, pois chamaria a atenção para o fato de que Aznar apoiou a invasão do Iraque pelos Estados Unidos contra a vontade dos espanhóis. Documentos na Internet Na Noruega, investigadores anunciaram estar em posse de documentos que ligariam a Al-Qaeda aos atentados contra Madri, informou o jornal VG. Especialistas do governo norueguês revelaram a descoberta, no ano passado, de documentos em uma página em árabe na rede mundial de computadores que apontavam a Espanha como um possível alvo. "Nós temos de fazer máximo uso da proximidade das eleições na Espanha em março do ano que vem. A Espanha poderá suportar no máximo dois ou três ataques antes de retirar-se do Iraque", dizia um dos documentos, segundo o diário.